Нетрезвый пензенец перепутал двери и проник в чужую квартиру

04.01.2022 | 10:10

В ночь на понедельник, 3 января, в Пензе произошла история, схожая с сюжетом фильма «Ирония судьбы». 38-летний мужчина, находившийся в сильнейшем опьянении, перепутал квартиры и попал в чужое жилище.

Сообщение о ЧП на улице Леонова поступило в правоохранительные органы около 2:00. По адресу немедленно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте.

«Хозяйка рассказала, что легла спать, забыв закрыть входную дверь. Среди ночи она услышала шум в коридоре и поняла, что в квартиру проник посторонний. Женщина попыталась выпроводить незваного гостя, но он, не желая этого делать, начал ломать мебель, разбрасывать вещи и угрожать хозяйке. Испугавшись, заявительница спряталась на балконе и вызвала правоохранителей», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы задержали перепутавшего двери гражданина и посоветовали женщине впредь быть внимательнее и не оставлять дверь открытой.

«По статистике, именно в праздничные дни увеличивается количество краж из домовладений. Значительная часть квартирных краж происходит из-за пренебрежения владельцами жилья элементарными мерами безопасности. Бывает, что граждане, уезжая за город, забывают закрыть окна и двери.

Самый надежный способ защитить свое жилье от преступных посягательств - обратиться за помощью в правоохранительные органы. При возникновении экстремальной ситуации достаточно нажать тревожную кнопку, и на место происшествия незамедлительно прибудет наряд вневедомственной охраны», - посоветовали в пресс-службе управления.