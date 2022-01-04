Происшествия

Нетрезвый пензенец перепутал двери и проник в чужую квартиру

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В ночь на понедельник, 3 января, в Пензе произошла история, схожая с сюжетом фильма «Ирония судьбы». 38-летний мужчина, находившийся в сильнейшем опьянении, перепутал квартиры и попал в чужое жилище.

Сообщение о ЧП на улице Леонова поступило в правоохранительные органы около 2:00. По адресу немедленно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте.

«Хозяйка рассказала, что легла спать, забыв закрыть входную дверь. Среди ночи она услышала шум в коридоре и поняла, что в квартиру проник посторонний. Женщина попыталась выпроводить незваного гостя, но он, не желая этого делать, начал ломать мебель, разбрасывать вещи и угрожать хозяйке. Испугавшись, заявительница спряталась на балконе и вызвала правоохранителей», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы задержали перепутавшего двери гражданина и посоветовали женщине впредь быть внимательнее и не оставлять дверь открытой.

«По статистике, именно в праздничные дни увеличивается количество краж из домовладений. Значительная часть квартирных краж происходит из-за пренебрежения владельцами жилья элементарными мерами безопасности. Бывает, что граждане, уезжая за город, забывают закрыть окна и двери.

Самый надежный способ защитить свое жилье от преступных посягательств - обратиться за помощью в правоохранительные органы. При возникновении экстремальной ситуации достаточно нажать тревожную кнопку, и на место происшествия незамедлительно прибудет наряд вневедомственной охраны», - посоветовали в пресс-службе управления.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Хозяйка рассказала, что легла спать, забыв закрыть входную дверь.
Пусть придут не шестеро,хотяб один пришёл...

Гость||

Сюжет..

Гость||

Дурак надо было не мебель ломать,а хозяйку кочегарить для этого она и дверь оставила открытой её похоть одолела,а он натуральный дебил.

Гость||

А какой возраст постродавшей бабы?

Гость||

В России на 100лет дураков припасено,перед ним голая женщина стоит,а он мебель крушит.

Имя: Гость
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