В Пензенской области «десятка» влетела под фуру, погибла девушка

30.12.2021 | 11:55

Утром в четверг, 30 декабря, в Пензенской области произошла смертельная авария.

Снимки с места автокатастрофы опубликовал очевидец. На одном кадре видно влетевшую под фуру искореженную легковушку и накрытое тело на обочине, на другом - спецавтомобили Госавтоинспекции с включенной световой сигнализацией.

«ДТП с летальным исходом. Километров 10 не доезжая Городища. Берегите себя!» - написал автор.

Подробности трагедии рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В 8:02 из центра обработки экстренных вызовов системы 112 в поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на 665-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» ВАЗ-2110 врезался в фуру, пострадали два человека.

«Спасатели извлекли из легкового автомобиля тело погибшей пассажирки и передали его представителям полиции. Водитель выбрался самостоятельно», - сообщили в ППСЦ.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» уточнили, что большегрузным автомобилем Renault с полуприцепом управлял 60-летний водитель. За рулем «десятки» находился 22-летний молодой человек, погибла его спутница - 21-летняя девушка.