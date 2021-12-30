Происшествия

В Пензенской области «десятка» влетела под фуру, погибла девушка

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Утром в четверг, 30 декабря, в Пензенской области произошла смертельная авария.

Снимки с места автокатастрофы опубликовал очевидец. На одном кадре видно влетевшую под фуру искореженную легковушку и накрытое тело на обочине, на другом - спецавтомобили Госавтоинспекции с включенной световой сигнализацией.

«ДТП с летальным исходом. Километров 10 не доезжая Городища. Берегите себя!» - написал автор.

Подробности трагедии рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В 8:02 из центра обработки экстренных вызовов системы 112 в поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на 665-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» ВАЗ-2110 врезался в фуру, пострадали два человека.

«Спасатели извлекли из легкового автомобиля тело погибшей пассажирки и передали его представителям полиции. Водитель выбрался самостоятельно», - сообщили в ППСЦ.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» уточнили, что большегрузным автомобилем Renault с полуприцепом управлял 60-летний водитель. За рулем «десятки» находился 22-летний молодой человек, погибла его спутница - 21-летняя девушка.

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Источник — фото № 1, 4, 5 - pozhar.pnzreg.ru, № 2, 3 - vk.com/sova_penza
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Гость||

Хорошо.

Гость||

нормально спутницу подставил под фуру, вырулил

Гость||

penzainform.ru писал(a):

22-летний молодой человек
22 летний осёл!Это тебе не кино форсаж!

Гость||

Ежедневно аварии с участием 21-22 летних ребят,гибнут дети,может права надо выдавать лет с 30,когда немного ответственности появиться

Гость||

А сколько такого автохлама с пилотами "ФОРМУЛЫ 1) еще катается по области((( в день по тазу, и никому нет дела

Гость||

Будто 30-летние не попадают в ДТП. Дороги нужно делать хорошие, современные. Машин стало много, а дороги как были допотопные узкие такие и остались.

Гость||

Гость писал(a):

Будто 30-летние не попадают в ДТП. Дороги нужно делать хорошие, современные. Машин стало много, а дороги как были допотопные узкие такие и остались.
Дурачок опять...

Гость||

Гость писал(a):

Дороги нужно делать хорошие, современные. Машин стало много, а дороги как были допотопные узкие такие и остались.
Скоростной режим нужно соблюдать и трезво оценивать возможности свои и автомобиля. В 20 лет это невозможно в силу возраста.

Гость||

Гость писал(a):

Будто 30-летние не попадают в ДТП
О, школота проснулась))) Иди сядь в снег - у тебя 3ад горит

Гость||

Гость писал(a):

Ежедневно аварии с участием 21-22 летних ребят,гибнут дети
Какие дети я в 22 Берлин брал!

Гость||

Гость писал(a):

Какие дети я в 22 Берлин брал!
Не сравнивай - сейчас другие поколения, другие установки у молодёжи.

Гость||

Не сайт, а прибежище придурков. Пишешь нормальный комментарий, тебе тут же отвечают в духе пьяного птушника:

Гость писал(a):

Дурачок опять...
Гость писал(a):
О, школота проснулась))) Иди сядь в снег - у тебя 3ад горит
Гость писал(a):
Какие дети я в 22 Берлин брал!
Вас откуда выпустили, каникулы в вашей шараге начались?

Гость||

Гость писал(a):

Скоростной режим нужно соблюдать и трезво оценивать возможности свои и автомобиля.
Это само собой разумеющееся. Но когда едешь даже с небольшой скоростью, при попадании на обледенелый участок может вынести на встречку, и тут будь хоть семи пядей с опытом, хоть 20 лет, хоть 60... В данном случае это гарантированный смертельный исход. В случае с раздельным направлением потоков такого не произойдет.

Гость||

Вот лишенец!

Гость||

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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