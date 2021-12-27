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Происшествия

В Пензе родственник погибшей пары рассказал о состоянии их сына

Печать

Отравление угарным газом стало причиной гибели четырех человек. Трагедия произошла в Сердобске, в двухэтажке на улице Максима Горького. Тела трех мужчин и девушки были обнаружены в одной из квартир.

«По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом в результате эксплуатации печи, оборудованной газовой грелкой. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели четырех человек. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщил заместитель руководителя отдела СУ СК РФ по Пензенской области Артем Пешков.

Еще одна трагедия произошла в Пензе, в частном секторе.

«Мальчик у нас в Арбекове живой и здоровый, а родители в морге», - рассказал родственник погибшей супружеской пары.

Он немногословен. Не до разговоров, когда в семье невосполнимая утрата. Вмиг осиротел 10-летний ребенок, жизни родителей которого унес пожар. Беда пришла в 1-й Осоавиахимовский проезд. В одной из трех квартир дома произошло возгорание.

«В результате разборки и проливки конструкции обнаружены тела двух погибших, мужчины и женщины», - пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

«При осмотре на погибших каких-либо телесных повреждений не обнаружено, кроме следов термического воздействия. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - отметил Артем Пешков.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Есть версия, почему вспыхнул пожар доме в частном секторе.

«Наиболее вероятная причина пожара - электротехническое нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - уточнил Дмитрий Закаткин.

В преддверии новогодних праздников специалисты МЧС напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности, просят жителей следить за печным и газовым оборудованием.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

угарный газ штука такая, с него угорают не смешно угорают, лег уснул, проснулся облачка или темно все, горячо, это уж как жил

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