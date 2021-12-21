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Происшествия

Пензенец собрал на трассе М5 «паровозик» из 4 машин

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Во вторник, 21 декабря, 40-летний житель Пензенской области попал в аварию на 197-м километре трассе М5.

Подробности ДТП обнародовала Госавтоинспекция по Рязанской области.

По предварительной информации, авария произошла около 00:30 на автодороге в пределах Рязани.

Житель Пензенской области управлял Iveco и ехал из Москвы в сторону Самары. Он врезался в притормозивший впереди «ГАЗон» с 45-летним водителем за рулем, а тот в свою очередь наехал на стоявшую перед ним «Газель» под управлением 42-летнего мужчины. «Газель» от удара въехала в ГАЗ с 27-летним шофером, а тот - в полуприцеп Schmitz Cargobull SKO, прикрепленный к тягачу Volvo с 54-летним мужчиной за рулем.

Травмы в ДТП получил житель Пензенской области. Медики доставили его в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.

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Источник — фото Госавтоинспеции по Рязанской области
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Гость||

веселый паравозик из долбанных грузолетов, все они куда то спешат гады

Гость||

Рабочие будни газелизда

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на автодороге в пределах Рязани.
Не слабо он мчался в пределах Рязани

Гость||

Гость писал(a):

Не слабо он мчался в пределах Рязани
В Рязани грибы с глазами, их едят а они глядят.

Гость||

Знай наших!

Имя: Гость
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