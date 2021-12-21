Пензенец собрал на трассе М5 «паровозик» из 4 машин

21.12.2021 | 15:00

Во вторник, 21 декабря, 40-летний житель Пензенской области попал в аварию на 197-м километре трассе М5.

Подробности ДТП обнародовала Госавтоинспекция по Рязанской области.

По предварительной информации, авария произошла около 00:30 на автодороге в пределах Рязани.

Житель Пензенской области управлял Iveco и ехал из Москвы в сторону Самары. Он врезался в притормозивший впереди «ГАЗон» с 45-летним водителем за рулем, а тот в свою очередь наехал на стоявшую перед ним «Газель» под управлением 42-летнего мужчины. «Газель» от удара въехала в ГАЗ с 27-летним шофером, а тот - в полуприцеп Schmitz Cargobull SKO, прикрепленный к тягачу Volvo с 54-летним мужчиной за рулем.

Травмы в ДТП получил житель Пензенской области. Медики доставили его в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.