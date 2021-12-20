В Каменке 17-летнего подростка нашли мертвым

В воскресенье, 19 декабря, в Каменке произошла трагедия: 17-летнего подростка нашли повешенным.
Вечером его тело обнаружили знакомые.
Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», юноша воспитывался в благополучной семье, часто болел.
ЧП случилось не по месту жительства подростка.
Официальные структуры трагедию пока не прокомментировали.
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