Происшествия

В Пензенской области водитель Chevrolet Klan сбил подростка

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В четверг, 16 декабря, на дорогах Пензенской области случилось два ДТП с участием пешеходов, в том числе подростка.

Первое произошло в Бекове. В 17:15 напротив дома № 68 на Советской улице 52-летний мужчина на Chevrolet Klan сбил 15-летнюю девушку.

Вторая авария случилась в 18:20 в Пензе. Напротив дома № 152Б на улице Аустрина 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 наехал на мужчину-ровесника.

В обоих инцидентах пешеходы получили травмы, с которыми были госпитализированы.

По каждому из фактов сейчас проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

произошло в Бекове.
В БековО, мордвинята.

Гость||

В БековЕ, чувашишка.

Гость||

И в Бекове,и в Арбекове)

Гость||

И в Ртищиве еще

Гость||

И в Останкине получается.... точно мордвинята!

Гость||

Этот тоже от домУ шел?

Имя: Гость
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