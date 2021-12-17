В Пензенской области водитель Chevrolet Klan сбил подростка

17.12.2021 | 12:25

В четверг, 16 декабря, на дорогах Пензенской области случилось два ДТП с участием пешеходов, в том числе подростка.

Первое произошло в Бекове. В 17:15 напротив дома № 68 на Советской улице 52-летний мужчина на Chevrolet Klan сбил 15-летнюю девушку.

Вторая авария случилась в 18:20 в Пензе. Напротив дома № 152Б на улице Аустрина 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 наехал на мужчину-ровесника.

В обоих инцидентах пешеходы получили травмы, с которыми были госпитализированы.

По каждому из фактов сейчас проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.