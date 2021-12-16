Происшествия

В Золотаревке водитель иномарки сбил двух пенсионерок, одна из них погибла

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В среду, 15 декабря, в рабочем поселке Золотаревка Пензенского района произошло трагическое ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 11:40 напротив дома № 77 на Рабочей улице 31-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на двух женщин.

Одна из них, 69-летняя, скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Вторая, 63-летняя, была госпитализирована с телесными повреждениями.

Обстоятельства и причины смертельного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Еще одна смертельная авария произошла в тот же день на трассе М5 в Спасском районе: столкнулись грузовик Volvo с полуприцепом из Самарской области и «Лада-Калина» из Ульяновской. Водитель и два пассажира легковушки погибли. По факту ДТП проверку проводит прокуратура.

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Гость||

Золотаревка - страна непуганых пешеходов.

Гость||

Ну сбил и сбил. Надо было ему скрыться.

Гость||

И днём давят.....

Гость||

А то

Гость||

Так там тротуара нет, ходят по проезжей части, а дорога как стол, все гоняют. Я все время думал, что кого-нибудь собьют. Вот оно случилось.

Гость||

обычное ДТП от большого знания ПДД

Гость||

Срочно заварить ворота в Золотаревку!

Гость||

Просили хорошие дороги в деревнях и в Пензе в частном секторе,вот и результат, сначала просим дороги,а потом лежащих полицейских.Нет уж для русского человека,гонщика по натуре,которому наплевать на правила,на жизни пешеходов,да и других участников движения,дороги должны быть как стиральная доска,чтоб ямы через три м,может тогда люди будут живы

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