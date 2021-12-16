В Золотаревке водитель иномарки сбил двух пенсионерок, одна из них погибла

16.12.2021 | 11:41

В среду, 15 декабря, в рабочем поселке Золотаревка Пензенского района произошло трагическое ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 11:40 напротив дома № 77 на Рабочей улице 31-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на двух женщин.

Одна из них, 69-летняя, скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Вторая, 63-летняя, была госпитализирована с телесными повреждениями.

Обстоятельства и причины смертельного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Еще одна смертельная авария произошла в тот же день на трассе М5 в Спасском районе: столкнулись грузовик Volvo с полуприцепом из Самарской области и «Лада-Калина» из Ульяновской. Водитель и два пассажира легковушки погибли. По факту ДТП проверку проводит прокуратура.