В ДТП на повороте к Монтажному пострадали два человека

16.12.2021 | 14:58

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека. Авария случилась в четверг, 16 декабря, на повороте на поселок Монтажный.

Кадр, запечатлевший последствия ДТП, появился в группе пензенских автомобилистов в соцсети Instagram. В объектив камеры попали легковушки с разбитыми передней и задней частью.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла около 13:00 на 647-м километре трассы М5.

Столкнулись автомобили Volkswagen Caddy под управлением 54-летнего мужчины, ВАЗ-2114 с 47-летним водителем за рулем и Hyundai Getz - с 35-летним.

«В результате травмы получили водитель Hyundai, а также его пассажир, мужчина 1960 года рождения. Их доставили в больницу», - добавили в Госавтоинспекции.