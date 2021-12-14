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Происшествия

В Пензе девушка и два молодых человека стали жертвами наездов

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Сотрудники полиции разыскивают свидетелей трех наездов на людей, случившихся в Пензе. Все пешеходы получили травмы, а водители скрылись с места ДТП.

1 декабря в 18:24 напротив дома № 24 на улице Захарова под колеса машины попала 18-летняя девушка.

6 декабря в 8:20 напротив дома № 5 на улице Толстого произошел наезд на 20-летнего молодого человека.

В этот же день в 16:30 напротив дома № 53 на Рахманинова водитель неустановленного автомобиля сбил 17-летнего юношу и уехал.

«Убедительно просим свидетелей данных происшествий позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-05, 59-91-21, 59-90-22, 59-90-23, 59-90-47 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - призвали граждан в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

водители скрылись с места ДТП.
И правильно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники полиции разыскивают свидетелей трех наездов
Сами вы жертва наездов, писаки. Кина из 90-х насмотрелись что ли?

Гость||

Гость писал(a):

И правильно.
что праильно то, ты больной?

Имя: Гость
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