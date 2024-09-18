На ул. Ладожской в Пензе мужчина выпал с 4-го этажа

18.09.2024 | 21:19

Вечером в среду, 18 сентября, на улице Ладожской в Пензе случилось ЧП. О нем рассказали очевидцы.

По их словам, из окна 4-го этажа дома № 150 выпал человек.

Изначально сообщалось о подростке, позже появились данные, что жертва - мужчина 40 лет.

Кадры последствий трагедии появились в Сети. На них видно, что у многоэтажки стоит машина скорой помощи, полицейский опрашивает людей.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в пензенском микрорайоне Терновка молодой человек едва не упал с 9-го этажа дома № 10 на улице Терешковой. Он сидел на подоконнике в подъезде, свесив наружу левую ногу. Стражи порядка вывели мужчину из подъезда и передали медикам.