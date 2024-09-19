В Пензе после наезда машины погиб молодой лось

19.09.2024 | 11:17

Вечером в среду, 18 сентября, на восточной окраине Пензы произошло ДТП с участием дикого животного.

Авария случилась на улице Чаадаева, рядом с территорией Кордон Сурка. Видео с места событий размещено в Сети. Судя по кадрам, автомобиль наехал на лося, внезапно шагнувшего из темноты на дорожное полотно.

У машины лобовое стекло покрыто сетью трещин, а сохатый лежит на краю дороги и даже не пытается подняться.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, животное погибло.

«Это был молодой полуторагодовалый самец», - добавили в пресс-службе минлесхоза.

Случаи гибели животных на дорогах перестали быть редкостью. В июне в Пачелмском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил сохатого. В начале июля за сутки в Пензенском и Бессоновском районах на дорогах погибли лось и косуля.

В конце августа за неделю в авариях погибли 3 лося - в Колышлейском, Белинском и Шемышейском районах. Один из лесных великанов оказался на железнодорожных путях, и его сбил поезд.