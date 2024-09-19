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Происшествия

Пензенские росгвардейцы вернули домой потерявшегося ребенка

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В среду, 18 сентября, в 21:00 сотрудникам Росгвардии поступило от дежурного сообщение о том, что в Пензе по улице Карпинского бродит в одиночестве мальчик лет 5-6.

Сотрудники вневедомственной охраны немедленно прибыли на место и нашли ребенка. Он был растерян и испуган, но правоохранители сумели успокоить его. Как оказалось, мальчик заигрался и потерял дорогу домой.

«Ребенок сказал, как его зовут и где он живет. Его доставили домой и передали родителям», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы не в первый раз оперативно разыскивают потерявшихся детей. Так, 2 мая в дачном поселке на Барковке потерялся 8-летний мальчик увлекся игрой на улице и неожиданно для себя оказался в незнакомом месте. Хватившись ребенка, взрослые немедленно обратились в полицию. Мальчика нашли через 10 минут.

13 июня в Пензе пропал 5-летний ребенок, гулявший с матерью во дворе своего дома на улице Московской. Через 20 минут после получения информации росгвардейцы увидели на остановке на улице Суворова схожего по описанию мальчика и доставили его в отдел полиции, где уже ждала мать.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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