В Каменском районе в ДТП погиб водитель ВАЗ-2106

Во вторник, 17 сентября, в Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.
Об этом рассказали в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.
По предварительным данным, в 8:00 на 24-м километре автодороги Каменка - Междуречье - Крыловка 65-летний мужчина не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2106, машина слетела в кювет.
Водитель от полученных травм скончался на месте.
Причины и обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники полиции.
16 сентября в селе Чемодановка Бессоновского района в ДТП попали 5 человек. Для того чтобы вытащить 16-летнюю девушку из салона машины, потребовалась помощь спасателей. Ее доставили в больницу, еще четырех человек медики после осмотра отпустили.
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