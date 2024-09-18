В Каменском районе в ДТП погиб водитель ВАЗ-2106

18.09.2024 | 11:23

Во вторник, 17 сентября, в Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

Об этом рассказали в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 8:00 на 24-м километре автодороги Каменка - Междуречье - Крыловка 65-летний мужчина не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2106, машина слетела в кювет.

Водитель от полученных травм скончался на месте.

Причины и обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники полиции.

16 сентября в селе Чемодановка Бессоновского района в ДТП попали 5 человек. Для того чтобы вытащить 16-летнюю девушку из салона машины, потребовалась помощь спасателей. Ее доставили в больницу, еще четырех человек медики после осмотра отпустили.