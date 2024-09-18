В доме на улице Московской в Пензе вспыхнул балкон

18.09.2024 | 15:04

Днем в среду, 18 сентября, на улице Московской в Пензе случился пожар: загорелась квартира, расположенная на пятом этаже дома № 84.

ЧП привлекло внимание горожан, находившихся в этот момент на оживленной пешеходной улице вблизи областного правительства. Они сделали снимки и выложили их в Сеть.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что выгорели балкон и часть комнаты на площади 10 кв. м.

«На тушение привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Пострадавших нет», - добавили в ведомстве.

По данным на 14:35, пожар ликвидирован.