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Происшествия

В Засечном женщина выпала из окна на 15-м этаже

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В пятницу, 20 сентября, на улице Светлой в селе Засечном Пензенского района произошла трагедия. О ней рассказали очевидцы.

Из окна на 15-м этаже дома № 11 выпала 39-летняя женщина.

После падения ее тело оказалось на одной из дорожек вблизи подвального помещения.

Причину и обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам Зареченского межрайонного следственного отдела, которые уже проводят проверку, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

18 сентября аналогичное ЧП случилось на улице Ладожской в Пензе: из окна 4-го этажа дома № 150 выпал 40-летний мужчина. Спасти его не удалось.

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Источник — фото TG-канала «ЧП Пенза»
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