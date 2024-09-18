В Пензенском районе пассажирка «Лады-Весты» погибла в ДТП

Поздним вечером во вторник, 17 сентября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.
По предварительным данным, в 22:20 на 444-м километре трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов, вблизи села Марьевка, столкнулись две машины: «Лада-Веста» и тягач Scania с полуприцепом. За рулем легкового автомобиля находился 26-летний мужчина, грузового - 46-летний шофер.
После удара «Веста» врезалась в препятствие и съехала в кювет, где опрокинулась.
56-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась на месте, 19-летнюю девушку из той же машины госпитализировали. Молодого водителя медики осмотрели на месте и отпустили.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.
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