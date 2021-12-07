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Происшествия

В Городище родители попавшего под поезд мужчины получат компенсацию

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В Городищенском районе родственникам мужчины, погибшего на железной дороге, компенсируют моральный вред и возместят материальный ущерб.

Мужчина переходил пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию ему не удалось. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Пожилые родители жертвы обратились в прокуратуру, после чего был подан иск в районный суд.

«По действующему гражданскому законодательству владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, а также компенсировать моральный вред независимо от вины причинителя вреда», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В итоге суд принял решение взыскать с ОАО «РЖД» 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также ответчика обязали возместить родителям расходы на погребение сына.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Локомотив,что,объезжать его должен?

Во дурость-то!

Жалко,конечно,что человек погиб,но в данном случае,решение суда противоречит логике.

Гость||

Для РЖД сумма несущественная, но почему суд вынес такое решение??

Не удивляйтесь потом всплеску подобных случаев

Гость||

Если виноват пешеход - за что ему платить? Ущербная практика.

Гость||

Мне тоже под жигули парень бросился.Есть запись.Пришлось оплачивать лпчение.

Гость||

По действующему гражданскому законодательству владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, а также компенсировать моральный вред независимо от вины причинителя вреда», - сообщили в Приволжской

Мне тоже под жигули парень бросился.Есть запись.Пришлось оплачивать лпчение.

А осаго?....

Имя: Гость
Комментарий:

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