В Городище родители попавшего под поезд мужчины получат компенсацию

В Городищенском районе родственникам мужчины, погибшего на железной дороге, компенсируют моральный вред и возместят материальный ущерб.
Мужчина переходил пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию ему не удалось. От полученных травм пострадавший погиб на месте.
Пожилые родители жертвы обратились в прокуратуру, после чего был подан иск в районный суд.
«По действующему гражданскому законодательству владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, а также компенсировать моральный вред независимо от вины причинителя вреда», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В итоге суд принял решение взыскать с ОАО «РЖД» 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также ответчика обязали возместить родителям расходы на погребение сына.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Локомотив,что,объезжать его должен?
Во дурость-то!
Жалко,конечно,что человек погиб,но в данном случае,решение суда противоречит логике.