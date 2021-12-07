В Городище родители попавшего под поезд мужчины получат компенсацию

07.12.2021 | 13:13

В Городищенском районе родственникам мужчины, погибшего на железной дороге, компенсируют моральный вред и возместят материальный ущерб.

Мужчина переходил пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию ему не удалось. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Пожилые родители жертвы обратились в прокуратуру, после чего был подан иск в районный суд.

«По действующему гражданскому законодательству владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, а также компенсировать моральный вред независимо от вины причинителя вреда», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В итоге суд принял решение взыскать с ОАО «РЖД» 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также ответчика обязали возместить родителям расходы на погребение сына.