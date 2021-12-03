На ул. Луначарского женщина пострадала в ДТП с тремя авто

03.12.2021 | 12:01

В пятницу, 3 декабря, на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, напротив дома № 42 столкнулись Mitsubishi с 59-летним водителем, УАЗ под управлением 23-летнего мужчины и Ford, за рулем которого находилась 40-летняя женщина.

В результате аварии женщина получила травмы. Прибывшие на месте медики оказали ей помощь и отпустили, госпитализация не потребовалась.

«По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.