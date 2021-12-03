Происшествия

На ул. Луначарского женщина пострадала в ДТП с тремя авто

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В пятницу, 3 декабря, на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, напротив дома № 42 столкнулись Mitsubishi с 59-летним водителем, УАЗ под управлением 23-летнего мужчины и Ford, за рулем которого находилась 40-летняя женщина.

В результате аварии женщина получила травмы. Прибывшие на месте медики оказали ей помощь и отпустили, госпитализация не потребовалась.

«По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Готов дать комментарии)

На первой полосе ул.Луначарского (после перекрестка с ул.Толстого) по направлению к памятнику Победы ПОСТОЯННО стоят фуры и бензовоз, что очень мешает движению всех автомобилистов и создает аварийные ситуации! ДПС не реагируют на жалобы!

Гость||

Посмотрел в Сове. Ну, думаю, без пострадавшей женщины тут не обошлось. Ну, должен же кто-то обязательно пострадать. Такая авария!

Гость||

Гость писал(a):

На первой полосе ул.Луначарского (после перекрестка с ул.Толстого) по направлению к памятнику Победы ПОСТОЯННО стоят фуры и бензовоз, что очень мешает движению всех автомобилистов и создает аварийные ситуации! ДПС не реагируют на жалобы!
Стоят, значит надо! А если слепой, не садись за руль! Как говорится - не можешь срать, не мучай жопу

Гость||

Склизко сегодня,наверно поэтому.....

Гость||

Гость писал(a):

Склизко сегодня,наверно поэтому.....
Не гони, плюс!

Гость||

Гость писал(a):

Стоят, значит надо!
Если надо - ставь на спецстоянку, а если ты нищеброд, то не садись за руль спецтехники

Гость||

Пьянь опять в комментах....

Имя: Гость
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