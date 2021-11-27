Обстоятельства гибели школьника в Пензе устанавливают следователи

27.11.2021 | 14:45

Следователи регионального следственного управления устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Трагедия произошла в пятницу, 26 ноября, на Ладожской.

По сообщениям в соцсетях, 12-летний школьник погиб, выпав с балкона многоэтажки. Информацию подтвердили в УМВД России по Пензенской области.