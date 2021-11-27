Обстоятельства гибели школьника в Пензе устанавливают следователи

Следователи регионального следственного управления устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего.
Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Трагедия произошла в пятницу, 26 ноября, на Ладожской.
По сообщениям в соцсетях, 12-летний школьник погиб, выпав с балкона многоэтажки. Информацию подтвердили в УМВД России по Пензенской области.
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мы люди а не птицы и летать не умеем так что бы приземлиться живыми