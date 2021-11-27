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Происшествия

Обстоятельства гибели школьника в Пензе устанавливают следователи

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Следователи регионального следственного управления устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Трагедия произошла в пятницу, 26 ноября, на Ладожской.

По сообщениям в соцсетях, 12-летний школьник погиб, выпав с балкона многоэтажки. Информацию подтвердили в УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

мы люди а не птицы и летать не умеем так что бы приземлиться живыми

Гость||

Вам писать это не лень , ненормальный совсем

Гость||

Царство небесное тебе малыш, а родителям соболезнование. Крепитесь, мы с вами рыдаем и горюем....

Гость||

он представил сколько ему до пенсии пахать

Гость||

В Новосибирске вооруженный ножницами пятиклассник прямо во время урока напал на школьника и педагога, а потом выбил дверь в классе

Гость||

В школе в Калининском районе Новосибирска произошло ЧП. Как сообщает «МК Новосибирск», пятиклассник попытался напасть на одноклассника с ножницами прямо во время урока.

Мальчика вовремя остановила учительница, которая хотела защитить ребенка. Однако вооруженный ножницами школьник пытался ударить и ее, отмечает СМИ. После мальчик со всей силы выбил дверь в классе.

По данному факту начата прокурорская проверка. Известно, что нападавший состоит на внутришкольном учете. По словам родителей учеников, психологи неоднократно общались с отцом мальчика по поводу его поведения. После инцидента подростка отправили на обследования.

Гость||

Что за пьянь пдоспела комментировать...

Гость||

а куда мамаша и папаша смотрели

Гость||

"он представил сколько ему до пенсии пахать"

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Модераторы на Пензаинформ есть, или здесь можно глумиться каждому отморозку над смертью ребёнка? Позорище.

Гость||

Гость писал(a):

Модераторы на Пензаинформ есть, или здесь можно глумиться каждому отморозку над смертью ребёнка? Позорище.
а почему он поглумился? он просто высказал свое отвращение условиями нашей среды обитания используя тему подходящую по смыслу для акцентирования своей мысли или может на подобный прискорбный случай только все должны хором ангелов рисовать или что то подобное говорить однообразное, мы все разные

Гость||

Гость писал(a):

Безмозглые комментаторы, чтоб вашим выродкам гробануться. Может, тогда что-нибудь поймёте.
ребят а вы какие? все на одно мышление? да случай прискорбный, но никто плохо их них о ребенке этом не написал и уверен нет ничего такого, просто люди озверели и надо понимать это новая действительность, некоторые используют любую тему для выражения своего недовольства или даже ненависти но не к ребенку этому и ситуации конкретной

Гость||

Ух, как ярко горят пуканы у моралофагов!

Гость||

Пензинформ привлечь за размещение постов, которые издеваются и глумятся над горем людей!!!! Про любого губернатора действующего это дерьмосми трёт посты, а такие не убирает!!! Игнорируй пензаинформ!!!

Гость||

Уроды ребенок погиб а вы пишите такое непотребство.

Гость||

Дочку и других детей сегодня в следственный комитет вызывали.Мальчик был ее одноклассником.

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Имя: Гость
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