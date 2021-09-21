Происшествия

Раскрыты подробности поиска пропавших в Бессоновском районе

Печать

В Бессоновском районе ведется доследственная проверка по факту смерти мужчин 1989 и 1984 года рождения. Их тела нашли в поселке Десятая Артель, в песчаном карьере, заполненном водой, 20 и 17 сентября соответственно.

Известно, что около 22:00 11-го числа сельчане уехали на УАЗ Hunter зеленой камуфлированной окраски и пропали. Заявление об их исчезновении поступило в полицию 13 сентября.

«В ходе поисковых мероприятий, в которых были задействованы следователи и криминалисты регионального следственного управления, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, 16 сентября автомашина была обнаружена на территории Бессоновского района», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Специалисты работали в непростых условиях при значительной высоте берега водоема, где находился УАЗ. Не облегчало задачу и песчаное дно карьера. В итоге машину удалось достать 17 сентября. В тот же день в водоеме обнаружили тело 37-летнего пропавшего.

Второго сельчанина нашли на дне вечером 20 сентября.

«При первоначальном осмотре видимых телесных повреждений на погибших не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - добавила Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчин. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость||

То есть, они превратились в камикадзе, разогнали уазик и слетели вниз с обрыва? Стремная какая-то версия.

Гость||

Машина уже была без крыши?

Гость||

Капец новость- одно и то же перепечатывают под разными заголовками! Какие подробности они раскрыли?- что машину в карьере нашли, что одного нашли 17, второго 20? Мусолят одно и то же, писать что-ли больше не о чем?!!!

Гость||

А детишки из Лизы разве не искали?

Гость||

А где подробности,то?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте