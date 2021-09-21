Раскрыты подробности поиска пропавших в Бессоновском районе

21.09.2021 | 15:48

В Бессоновском районе ведется доследственная проверка по факту смерти мужчин 1989 и 1984 года рождения. Их тела нашли в поселке Десятая Артель, в песчаном карьере, заполненном водой, 20 и 17 сентября соответственно.

Известно, что около 22:00 11-го числа сельчане уехали на УАЗ Hunter зеленой камуфлированной окраски и пропали. Заявление об их исчезновении поступило в полицию 13 сентября.

«В ходе поисковых мероприятий, в которых были задействованы следователи и криминалисты регионального следственного управления, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, 16 сентября автомашина была обнаружена на территории Бессоновского района», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Специалисты работали в непростых условиях при значительной высоте берега водоема, где находился УАЗ. Не облегчало задачу и песчаное дно карьера. В итоге машину удалось достать 17 сентября. В тот же день в водоеме обнаружили тело 37-летнего пропавшего.

Второго сельчанина нашли на дне вечером 20 сентября.

«При первоначальном осмотре видимых телесных повреждений на погибших не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - добавила Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчин. По результатам проверки примут процессуальное решение.