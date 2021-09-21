В УМВД прокомментировали гибель пропавших в Бессоновском районе

21.09.2021 | 10:29

Тела 31-летнего и 37-летнего мужчин, которые уехали 11 сентября из поселка Десятая Артель Бессоновского района, достали из водоема Ухтинского карьера.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Тело 37-летнего сельчанина нашли в воде днем 17 сентября, 31-летнего - вечером 20-го. Мужчины числились пропавшими без вести с 13-го.

Помимо полиции, их розыском занимались волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Сообщалось, что сельчане уехали на автомобиле УАЗ Hunter зеленой камуфлированной окраски и пропали.

17 сентября со дна водоема в Ухтинском карьере подняли их затонувшую машину. Снимок с места происшествия появился в социальной сети «ВКонтакте».

«На днях пост был, что разыскивают пропавших без вести двоих мужчин на УАЗе камуфлированном. УАЗ - вот он, на фото. О мужчинах ни слова. УАЗ выглядит весьма помятым, что наводит на нехорошие мысли...» - написал тогда один из комментаторов.

Сейчас по факту гибели мужчин проводится проверка.