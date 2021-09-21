Происшествия

В УМВД прокомментировали гибель пропавших в Бессоновском районе

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Тела 31-летнего и 37-летнего мужчин, которые уехали 11 сентября из поселка Десятая Артель Бессоновского района, достали из водоема Ухтинского карьера.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Тело 37-летнего сельчанина нашли в воде днем 17 сентября, 31-летнего - вечером 20-го. Мужчины числились пропавшими без вести с 13-го.

Помимо полиции, их розыском занимались волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Сообщалось, что сельчане уехали на автомобиле УАЗ Hunter зеленой камуфлированной окраски и пропали.

17 сентября со дна водоема в Ухтинском карьере подняли их затонувшую машину. Снимок с места происшествия появился в социальной сети «ВКонтакте».

«На днях пост был, что разыскивают пропавших без вести двоих мужчин на УАЗе камуфлированном. УАЗ - вот он, на фото. О мужчинах ни слова. УАЗ выглядит весьма помятым, что наводит на нехорошие мысли...» - написал тогда один из комментаторов.

Сейчас по факту гибели мужчин проводится проверка.

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Гость||

А где инфа?

Гость||

Так что прокомментировали то?

Гость||

Одно и тоже написали. Только время потерял. Мозги включите

Гость||

и про раков вообще ни слова раки хоть были.

Гость||

Инфы и комментариев нет. Зато очередная "заметка про нашего мальчика" на Пензинформ опубликована. Мы реагируем? Материмся? Цель достигнута.

Гость||

Они раков ловили но раков оказалось слишком много!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.09.2021 11:06|

и про раков вообще ни слова раки хоть были.

2 кило сняли. Второго несколько раз забрасывали, поэтому через 3 дня только нашли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Помимо полиции, их розыском занимались волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
и тут никчемные детишки влезли.

искали искали, но опять ничего не нашли. Зато себя порекламировали

Гость||

Гость писал(a):

и тут никчемные детишки влезли.

искали искали, но опять ничего не нашли. Зато себя порекламировали

да ты задолбал себя рекламировать тут, пишешь одно и тоже в каждой теме

Имя: Гость
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