В Камешкирском районе столкнулись ГАЗ и мотоблок, есть пострадавший

13.09.2021 | 16:33

В Камешкирском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием мотоблока и автомобиля «ГАЗ-Соболь».

Авария случилась в воскресенье, 12 сентября, около 18:30 на 10-м километре дороги Пестровка – Порзово.

Автомобиль ГАЗ, которым управлял 47-летний мужчина, врезался в находившийся на проезжей части мотоблок с 37-летним водителем. Тот получил травмы и был госпитализирован, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

20 августа в Камешкирском районе погиб 48-летний автомобилист. На грунтовой дороге в селе Дубровки он не справился с управлением, и ВАЗ-2114, которым мужчина управлял, опрокинулся. Водитель скончался на месте.