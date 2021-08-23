В области при опрокидывании машин погибли два водителя

23.08.2021 | 14:23

В Пензенской области за два дня случилось два ДТП, в результате которых опрокинулись машины.

Обе аварии были со смертельным исходом.

Первая произошла 20 августа около 14:00 в Камешкирском районе. На 1-м километре грунтовой дороги в селе Дубровка 48-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. В итоге машина опрокинулась, автомобилист скончался на месте от полученных повреждений.

Аналогичное ДТП случилось около 20:30 21 августа в Нижнеломовском районе. На полевой дороге в деревне Волженке Nissan NP300 под управлением 36-летнего мужчины слетел с проезжей части и опрокинулся.

Водитель автомобиля скончался на месте, его пассажиры, мужчины 1970 и 1974 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Обстоятельства аварий сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.