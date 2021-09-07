К месту ДТП на дублере Окружной в Пензе прибыли медики и спасатели

Во вторник, 7 сентября, на дороге - дублере Окружной в Пензе случилось серьезное ДТП.
Фото и видео с места событий размещены в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте».
На видеокадрах показаны искореженный автомобиль Renault с разбитым капотом, открытым багажником и вывернутым правым передним колесом и группа спасателей. На фото запечатлены два автомобиля скорой помощи, стоящие рядом с разбитой машиной.
«ДТП. Дублер Окружная/Мира. Время 11:45», - указал автор время и место происшествия. О пострадавших в аварии не сообщается.
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