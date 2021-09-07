Происшествия

К месту ДТП на дублере Окружной в Пензе прибыли медики и спасатели

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Во вторник, 7 сентября, на дороге - дублере Окружной в Пензе случилось серьезное ДТП.

Фото и видео с места событий размещены в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте».

На видеокадрах показаны искореженный автомобиль Renault с разбитым капотом, открытым багажником и вывернутым правым передним колесом и группа спасателей. На фото запечатлены два автомобиля скорой помощи, стоящие рядом с разбитой машиной.

«ДТП. Дублер Окружная/Мира. Время 11:45», - указал автор время и место происшествия. О пострадавших в аварии не сообщается.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Пензе произошло случилось ДТП
2 глагола подряд.

Гость||

А открытый капот такой улыбчивый...

Гость||

Это потому что никто ездить не умеет, одни кретины на дороге

Гость||

Гость писал(a):

Это потому что никто ездить не умеет, одни кретины на дороге
поддерживаю, какие то дураки сталои летать без правил без ума

Гость||

Гость писал(a):

А открытый капот такой улыбчивый...
Водитель клеммы от аккумулятора отстегнул.

Гость||

Некоторое время назад куча ботов писала: поставьте светофор, ездить невозможно. Светофор поставили... ДТП продолжаются! Вывод? А ведь это бюджетные средства впустую

Имя: Гость
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