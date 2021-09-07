К месту ДТП на дублере Окружной в Пензе прибыли медики и спасатели

07.09.2021 | 12:14

Во вторник, 7 сентября, на дороге - дублере Окружной в Пензе случилось серьезное ДТП.

Фото и видео с места событий размещены в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте».

На видеокадрах показаны искореженный автомобиль Renault с разбитым капотом, открытым багажником и вывернутым правым передним колесом и группа спасателей. На фото запечатлены два автомобиля скорой помощи, стоящие рядом с разбитой машиной.

«ДТП. Дублер Окружная/Мира. Время 11:45», - указал автор время и место происшествия. О пострадавших в аварии не сообщается.