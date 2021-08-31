Село в Кузнецком районе заволокло дымом от пожара

31.08.2021 | 09:36

В Кузнецком районе произошел пожар. В воскресенье, 29 августа, в селе Сухановка загорелись деревянные надворные постройки. Видео с места ЧП опубликовали в местном сообществе во «ВКонтакте».

«Пилили-пилили дрова свои. Вот только недавно «Газель» стояла. (Потом. - Прим. ред.) они уехали. Думал, костер жгут как всегда», - рассказал местный житель.

Спустя несколько минут из-за забора повалили клубы дыма, и стало понятно, что там бушует огонь. На место происшествия вызвали пожарных.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сигнал о возгорании на улице Олимпийской в селе Сухановка поступил в 15:40. На место ЧП выехали восемь сотрудников ведомства и 2 спецавтомобиля.

«Сгорели деревянные надворные постройки размером 3х7 м. Пострадавших нет», - уточнили в ГУ МЧС.