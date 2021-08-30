Стали известны подробности смертельного ДТП с двумя фурами

30.08.2021 | 13:16

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали аварию, которая случилась на трассе М5 в Спасском районе в воскресенье, 29 августа.

Ранее в социальных сетях появились фото и видео с места происшествия. На них расположившиеся друг за другом фуры Volvo и DAF и микроавтобус. От удара кабину DAF сильно покорежило.

По предварительным данным, в 16:50 на 480-м километре автодороги 51-летний водитель большегруза DAF врезался в стоявший грузовик Volvo с 53-летним мужчиной. Далее в DAF въехал Mercedes-Benz Sprinter с 64-летний автомобилистом.

«В результате происшествия водитель автомобиля DAF от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter получил телесные повреждения и был госпитализирован», - добавили в отделении пропаганды.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.