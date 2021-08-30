ДТП на ул. Пушкина: в УМВД рассказали, кто был за рулем иномарки

30.08.2021 | 12:54

Представители правоохранительных органов представили официальную информацию о ДТП, в результате которого погиб пешеход. Инцидент произошел вечером в субботу, 28 августа, на улице Пушкина.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что за рулем автомобиля Mazda находился водитель 1989 года рождения. Он допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате мужчина 1956 года рождения погиб.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

По словам очевидцев, авария на Пушкина произошла около 19:00. Свидетели отмечали, что на иномарке, предположительно, были московские номера. Также утверждалось: водитель тонированной машины якобы заявил, что его ослепило заходящее солнце.

Момент ДТП попал на видео. Судя по кадрам, автомобиль двигался на большой скорости, перед зеброй водитель не притормозил. Один из пешеходов успел отскочить в сторону, другой оказался сбит. От удара его тело подбросило вверх, оно улетело на несколько метров в сторону от проезжей части.