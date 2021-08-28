Происшествия

Соцсети: на улице Пушкина в Пензе насмерть сбили человека

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Вечером в субботу, 28 августа, в группе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись с места смертельного ДТП в Пензе.

«Сбили человека насмерть, ул. Пушкина. Время 19:10», - указал время и место происшествия автор поста.

На кадрах запечатлено накрытое голубой простыней тело человека и разбросанные по дороге кроссовки. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. На записи, выложенный в водительском чате в Instagram, также видна машина скорой помощи.

Официальных комментариев от Госавтоинспекции пока не поступало.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Тонировка в ноль. Он дорогу то не видел не то что человека.

Гость||

Пешперехода рядом не наблюдаю

Гость||

Если с пешика при столкновении слетела обувь, значит 100% покойничек

Гость||

А он там есть

Гость||

А если машина тонированая там седел страшилеще

Гость||

Гость писал(а):

> Тонировка в ноль. Он дорогу то не видел не то что человека.

Говномазда-6 только для того и покупается, чтоб закататься в ноль и гонятьпо дорогам с нарушением правил дорожного движения.

Гость||

номер мазды 058 95регион чечьня

Имя: Гость
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