Соцсети: на улице Пушкина в Пензе насмерть сбили человека

28.08.2021 | 19:40

Вечером в субботу, 28 августа, в группе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись с места смертельного ДТП в Пензе.

«Сбили человека насмерть, ул. Пушкина. Время 19:10», - указал время и место происшествия автор поста.

На кадрах запечатлено накрытое голубой простыней тело человека и разбросанные по дороге кроссовки. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. На записи, выложенный в водительском чате в Instagram, также видна машина скорой помощи.

Официальных комментариев от Госавтоинспекции пока не поступало.