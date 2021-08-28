Соцсети: на улице Пушкина в Пензе насмерть сбили человека

Вечером в субботу, 28 августа, в группе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись с места смертельного ДТП в Пензе.
«Сбили человека насмерть, ул. Пушкина. Время 19:10», - указал время и место происшествия автор поста.
На кадрах запечатлено накрытое голубой простыней тело человека и разбросанные по дороге кроссовки. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. На записи, выложенный в водительском чате в Instagram, также видна машина скорой помощи.
Официальных комментариев от Госавтоинспекции пока не поступало.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Тонировка в ноль. Он дорогу то не видел не то что человека.