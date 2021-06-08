Происшествия

На улице Попова в Пензе пенсионер на Daewoo въехал в стоящий КамАЗ

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Во вторник, 8 июня, в пензенском микрорайоне Западная Поляна случилось ДТП, участником которого стал 76-летний пенсионер.

Фото с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте». Автор снимка указал, что авария случилась на улице Попова.

На кадрах видно легковую машину, въехавшую под кузов грузовика. Передняя часть легковушки разбита и смята. На месте ЧП работают спасатели.

Подробности порталу PenzaInform.ru сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 15:45 у дома № 60 на улице Попова мужчина 1945 года рождения, находившийся за рулем Daewoo, допустил наезд на стоявший КамАЗ под управлением шофера 1983 года рождения.

«Водитель Daewoo был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

допустил наезд на стоявший КамАЗ под управлением шофера 1983 года рождения.
Может не справился с управлением стоянки Камаза?

Гость||

маразм крепчает

Гость||

Лихой пенсионер когда проходил медкомиссию?

Гость||

Очередной старый пень возомнил себя шумахером, хорошо, что камаз попался а не пешеход или легковушка. Когда только введут доп.медкомиссию для пожилых водителей введут.

Гость||

старость не радость маразм не оргазм

Гость||

С одной стороны дай Бог каждому в его возрасте мочь еще и машиной управлять.Но лучше не надо.

Гость||

Сидел бы дома старый пень...И ни в какую бы аварию не попал бы...

Имя: Гость
Комментарий:

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