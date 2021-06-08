На улице Попова в Пензе пенсионер на Daewoo въехал в стоящий КамАЗ

Во вторник, 8 июня, в пензенском микрорайоне Западная Поляна случилось ДТП, участником которого стал 76-летний пенсионер.
Фото с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте». Автор снимка указал, что авария случилась на улице Попова.
На кадрах видно легковую машину, въехавшую под кузов грузовика. Передняя часть легковушки разбита и смята. На месте ЧП работают спасатели.
Подробности порталу PenzaInform.ru сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в 15:45 у дома № 60 на улице Попова мужчина 1945 года рождения, находившийся за рулем Daewoo, допустил наезд на стоявший КамАЗ под управлением шофера 1983 года рождения.
«Водитель Daewoo был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Может не справился с управлением стоянки Камаза?