Происшествия

В Кузнецке столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавший

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В четверг, 3 июня, на улице Белинской в Кузнецке столкнулись автобус и легковой автомобиль. Снимки с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте».

В объектив камеры попали покореженная «семерка» и ПАЗ с механическими повреждениями левой боковой части.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сообщили, что ДТП случилось около 11:07 напротив дома № 139. За рулем ВАЗ-2107 был 73-летний водитель, автобусом ПАЗ управлял 28-летний мужчина.

«В результате водитель ВАЗа получил телесные повреждения. Медики госпитализировали его», - добавили в Госавтоинспекции.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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