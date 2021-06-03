В Кузнецке лишенный прав водитель попался на глаза росгвардейцам

03.06.2021 | 09:25

В Кузнецке задержали 45-летнего водителя «пятерки», который попался на глаза сотрудникам Росгвардии.

Экипаж вневедомственной охраны приметил на улице Калинина ВАЗ-2105, вилявший из стороны в сторону и выезжавший на полосу встречного движения.

«Росгвардейцы организовали преследование отечественного авто и потребовали его незамедлительной остановки. При беседе с водителем они обнаружили характерные признаки опьянения. От мужчины исходил запах алкоголя, речь была невнятной», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Водительского удостоверения у кузнечанина не оказалось. Его задержали на месте и передали полицейским. Освидетельствование показало, что нарушитель пьян.

«При этом выяснилось, что ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен прав», - заключили в пресс-службе.