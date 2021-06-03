Происшествия

В Кузнецке лишенный прав водитель попался на глаза росгвардейцам

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В Кузнецке задержали 45-летнего водителя «пятерки», который попался на глаза сотрудникам Росгвардии.

Экипаж вневедомственной охраны приметил на улице Калинина ВАЗ-2105, вилявший из стороны в сторону и выезжавший на полосу встречного движения.

«Росгвардейцы организовали преследование отечественного авто и потребовали его незамедлительной остановки. При беседе с водителем они обнаружили характерные признаки опьянения. От мужчины исходил запах алкоголя, речь была невнятной», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Водительского удостоверения у кузнечанина не оказалось. Его задержали на месте и передали полицейским. Освидетельствование показало, что нарушитель пьян.

«При этом выяснилось, что ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен прав», - заключили в пресс-службе.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Давайте будем аплодировать просто тому,что эти ребята вышли на службу .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водительского удостоверения у кузнечанина не оказалось. Его задержали на месте и передали полицейским. Освидетельствование показало, что нарушитель пьян.
Весь Кузнецк опозорил своим поступком.

Имя: Гость
Комментарий:

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