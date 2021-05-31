Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|18:08
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Происшествия

В Пензе молодой водитель без прав не смог уйти от погони

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В Пензе в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали инцидент, который произошел в ночь на понедельник, 31 мая, на улице Чапаева.

Ранее участник чата водителей мессенджера Viber поделился видео, на которым запечатлено задержание нарушителя сотрудниками ДПС. Автор кадров рассказал, что водитель уходил от погони.

«Догоняли, экстренно паркуясь, походу, задел реноху красную», - пояснил автор. Он предположил, что автомобилист был нетрезв.

Как сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды, экипаж ДПС нес службу на пересечении улиц Чапаева и Клары Цеткин. Около 23:30 внимание сотрудников привлек автомобиль Nissan, водитель которого совершал маневры, опасные для других участников движения.

Инспекторы попытались остановить машину, но нарушитель не отреагировал на их требования. Началось преследование нарушителя.

Мужчину остановили десять минут спустя возле дома № 109 на улице Чапаева. Оказалось, что нарушитель - молодой человек 2001 года рождения, права управлять автомобилем у него не было.

В отношении гражданина составили два административных протокола: по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

За управление без прав парню грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей, за второе нарушение - от 500 до 800 рублей.

Источник — видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

очередной навальнист?? безмозглый малолетка...

Гость||

За сопротивление полиции надо на сутки сажать, 500 деревянных это ни о чём

Гость||

таких дибилов надо отлучать от свободы

Гость||

Лучше бы рассказали про неадеквата на квадрике который носился по пляжу на ГПЗ-24 с маленьким ребенком , чуть не перевернулся и которого гоняли и поймали два экипажа ДПС на Шкодах , а потом это ..... набрало кому то и отдало трубку ДПСнику.

Гость||

последний абзац - грозит штраф от 5 (ПЯТЬ РУБЛЕЙ???) до 15 000 рублей... Хоть читали бы иногда что пишут (((

Гость||

Гость писал(a):

последний абзац - грозит штраф от 5 (ПЯТЬ РУБЛЕЙ???) до 15 000 рублей... Хоть читали бы иногда что пишут (((
Ой ну подумаешь три нолика потерялось, работать редактором областного портала новостей это непосильный труд!

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Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

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