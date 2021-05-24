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Происшествия

В Иссинском районе в смертельное ДТП попала автолюбительница на Kia Rio

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В Иссинском районе, на дороге Лунино - Исса в результате ДТП погиб человек. Авария произошла в субботу, 22 мая, в 16:50.

На 45-м километре дороги водитель Kia Rio, 46-летняя женщина, не справилась с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

От полученных повреждений автолюбительница скончалась на месте. Ее 38-летний пассажир получил травмы. Медики оказали ему помощь, а затем отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В тот же день смертельная авария случилась и в Никольском районе. На первом километре подъезда к селу Малое Пермиево 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 съехал с дороги и врезался в дерево. Погибли два человека: автомобилист и его 44-летняя пассажирка.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

автолюбительница
Почему, как особь мужского пола - так водитель, а как женщина - так автолюбительница? Что за шовинизм? Почему, официальное СМИ, позволяет себе, ущемлять права женщин?

Гость||

Гость писал(a):

а как женщина - так автолюбительница? Что за шовинизм? Почему, официальное СМИ, позволяет себе, ущемлять права женщин?
потому что женщина за рулем как мортышка с гранатой, эта чеку дернула и гранату под ноги уронила, хорошо никто больше не пострадал

Гость||

Автоледи!

Гость||

Женщина-автоледи, а мужчина-автоджентельмен?

Гость||

Гость писал(a):

потому что женщина за рулем как мортышка с гранатой
В Пензе женщины водят гораздо адекватнее мужчин. За примером далеко ходить не надо - суббота, ул. Карпинского, такси...

Гость||

Гость писал(a):

потому что женщина за рулем как мортышка с гранатой
жаль, что для комментаторов на этом хворуме нет фильтра по IQ

Имя: Гость
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