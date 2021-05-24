В Иссинском районе в смертельное ДТП попала автолюбительница на Kia Rio

24.05.2021 | 15:26

В Иссинском районе, на дороге Лунино - Исса в результате ДТП погиб человек. Авария произошла в субботу, 22 мая, в 16:50.

На 45-м километре дороги водитель Kia Rio, 46-летняя женщина, не справилась с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

От полученных повреждений автолюбительница скончалась на месте. Ее 38-летний пассажир получил травмы. Медики оказали ему помощь, а затем отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В тот же день смертельная авария случилась и в Никольском районе. На первом километре подъезда к селу Малое Пермиево 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 съехал с дороги и врезался в дерево. Погибли два человека: автомобилист и его 44-летняя пассажирка.