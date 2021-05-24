В Никольском районе ВАЗ врезался в дерево, погибли два человека

24.05.2021 | 15:07

Поздним вечером в субботу, 22 мая, в Никольском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 22:30 на первом километре подъезда к селу Малое Пермиево 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 съехал с дороги и врезался в дерево.

Находившаяся в салоне машины женщина 1977 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Водителя с телесными повреждениями доставили в больницу, где он умер.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.