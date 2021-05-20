В Пензе разбираются в обстоятельствах ЧП в производственном цеху

20.05.2021 | 18:07

В Пензе во время работ в производственном цеху предприятия, занимающегося изготовлением изделий из бетона, пострадал 44-летний мужчина. Обстоятельства выясняют сотрудники СУ СКР по области.

Согласно материалам дела, днем 6 мая мужчина выполнял обязанности подсобного рабочего. Он убирался рядом с неотключенным автоматическим станком и случайно запустил его.

«В ходе работы станка произошло сдавливание ноги работника одним из его механизмов, мужчина получил перелом. При этом он был допущен к работе без проведения вводного инструктажа по охране труда», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Устанавливается лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда.