В Пензе разбираются в обстоятельствах ЧП в производственном цеху

В Пензе во время работ в производственном цеху предприятия, занимающегося изготовлением изделий из бетона, пострадал 44-летний мужчина. Обстоятельства выясняют сотрудники СУ СКР по области.
Согласно материалам дела, днем 6 мая мужчина выполнял обязанности подсобного рабочего. Он убирался рядом с неотключенным автоматическим станком и случайно запустил его.
«В ходе работы станка произошло сдавливание ноги работника одним из его механизмов, мужчина получил перелом. При этом он был допущен к работе без проведения вводного инструктажа по охране труда», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Устанавливается лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда.
..."в производственном цеху предприятия"...
..."в производственном цехЕ предприятия..."