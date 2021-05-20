Происшествия

В Пензе разбираются в обстоятельствах ЧП в производственном цеху

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В Пензе во время работ в производственном цеху предприятия, занимающегося изготовлением изделий из бетона, пострадал 44-летний мужчина. Обстоятельства выясняют сотрудники СУ СКР по области.

Согласно материалам дела, днем 6 мая мужчина выполнял обязанности подсобного рабочего. Он убирался рядом с неотключенным автоматическим станком и случайно запустил его.

«В ходе работы станка произошло сдавливание ноги работника одним из его механизмов, мужчина получил перелом. При этом он был допущен к работе без проведения вводного инструктажа по охране труда», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Устанавливается лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

..."в производственном цеху предприятия"...

..."в производственном цехЕ предприятия..."

Гость||

Гость писал(a):

..."в производственном цеху предприятия"...

..."в производственном цехЕ предприятия..."

А что не так? Не слышали, что ли, старый анекдот - звонят на завод, спрашивают, к примеру, Петрова. Сотрудник отвечает - нет его на месте. Звонивший спрашивает - "а в цеху его нет?" Работяга удивляется и спрашивает сотрудников: "Ребят, а у нас Овцех... работает?"

Гость||

Гость писал(a):

.."в производственном цеху предприятия"...

..."в производственном цехЕ предприятия..."

понабирают журналистов с улицы...

Гость||

Гость писал(a):

звонят на завод
А как правильно - звонят, или звонят?

Гость||

Сразу "лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда", невозможно было установить???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и случайно запустил его.
Случайно? Случайно можно простатит запустить...

Имя: Гость
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