В Пензенской области вновь полыхают лесные пожары

19.05.2021 | 11:01

По состоянию на среду, 19 мая, в Пензенской области ликвидировано 26 лесных пожаров. В общей сложности огонь прошел площадь свыше 95 га.

Так, 17 мая возгорание произошло в Камешкирско-Лопатинском лесничестве на площади 0,15 га.

18-го числа лесные пожары охватили участки в Кузнецком и Большевьясском лесничествах общей площадью 2,12 га. С огнем боролись сотрудники лесопожарного центра и лесничеств.

28 апреля в Пензенской области ввели особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня.

До 21 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов. Согласно данным гидрометеоцентра, днем 19-го числа жара достигнет +32 °С, а 20-го температура снизится до +21...23 °С.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи зеленых массивов необходимо позвонить по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 8 (8412) 628-450», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.