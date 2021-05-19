Происшествия

В Пензенской области вновь полыхают лесные пожары

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По состоянию на среду, 19 мая, в Пензенской области ликвидировано 26 лесных пожаров. В общей сложности огонь прошел площадь свыше 95 га.

Так, 17 мая возгорание произошло в Камешкирско-Лопатинском лесничестве на площади 0,15 га.

18-го числа лесные пожары охватили участки в Кузнецком и Большевьясском лесничествах общей площадью 2,12 га. С огнем боролись сотрудники лесопожарного центра и лесничеств.

28 апреля в Пензенской области ввели особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня.

До 21 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов. Согласно данным гидрометеоцентра, днем 19-го числа жара достигнет +32 °С, а 20-го температура снизится до +21...23 °С.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи зеленых массивов необходимо позвонить по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 8 (8412) 628-450», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

петух опять петух полетел на лес

Гость||

Рядом с домом по Рахманинова, 24 уже целый год лежит огромная гора спиленных веток. В 20-50м располагается школа, детская площадка, недалеко также расположены дома и зеленые насаждения, мимо этой горы сухих веток проходит тропинка. Брошенный окурок или детская шалость - и эта гора в такую жару полыхнёт и представит опасность для жителей окружающих домов, для школы, детской площадки и детей, там находящихся.

Гость||

лес горит,а у нас меняют министров,на пользу делу.....

Имя: Гость
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