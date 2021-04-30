Общество

В Пензенской области ввели особый противопожарный режим

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В Пензенской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко 28 апреля.

В период действия режима действуют дополнительные требования: запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков; проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных местах.

Также ограничивается посещение лесов гражданами - кроме тех, чья работа связана с пребыванием в лесу.

За нарушение этих требований предусмотрены штрафы.

О необходимости введения особого противопожарного режима 9 апреля говорил начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов.

Врио губернатора Олег Мельниченко тогда поручил изучить целесообразность такого решения, уточнив, что, возможно, режим имеет смысл ввести на майские праздники, но не во всех районах, а только там, где ситуация критическая.

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Гость||

Х.. вам, а не шашлыки на природе на майские! И пофиг что дожди будут...

Гость||

Также ограничивается посещение лесов гражданами - кроме тех, чья работа связана с пребыванием в лесу.

- Это как? В лес за желудями нельзя?

Гость||

Боятся! Историю помнят, знают чем маёвки в 1917 году закончились!

Гость||

А воздухом подышать? Ягодки, грибочки? Не?

Гость||

Это не поможет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также ограничивается посещение лесов гражданами - кроме тех, чья работа связана с пребыванием в лесу.
Это шаг к карательным мерам за сбор грибов? Многим кушать нечего и идут за грибами-ягодами...

Гость||

Гость писал(a):

Х.. вам, а не шашлыки на природе на майские!
Уже мясо маринуется!Водка в холодильнике!Мы едем!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также ограничивается посещение лесов гражданами - кроме тех, чья работа связана с пребыванием в лесу.
Скоро из дома разрешат выходить только в храм. Больше никуда выходить будет нельзя.

Гость||

Ваще пофиг!

Имя: Гость
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