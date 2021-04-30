В Пензенской области ввели особый противопожарный режим

30.04.2021 | 14:00

В Пензенской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко 28 апреля.

В период действия режима действуют дополнительные требования: запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков; проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных местах.

Также ограничивается посещение лесов гражданами - кроме тех, чья работа связана с пребыванием в лесу.

За нарушение этих требований предусмотрены штрафы.

О необходимости введения особого противопожарного режима 9 апреля говорил начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов.

Врио губернатора Олег Мельниченко тогда поручил изучить целесообразность такого решения, уточнив, что, возможно, режим имеет смысл ввести на майские праздники, но не во всех районах, а только там, где ситуация критическая.