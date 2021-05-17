В Пензе под поезд попала 76-летняя пенсионерка

17.05.2021 | 12:06

В Пензе зарегистрировали ЧП на железнодорожных путях, в результате которого пострадал человек. Инцидент произошел утром в понедельник, 17 мая.

На перегоне Арбеково - Пенза-I под пассажирский поезд сообщением Москва - Пенза попала жительница областного центра 1945 года рождения.

Женщина получила травмы и была доставлена в городскую больницу № 6, сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

6 апреля на 267-м километре перегона станций Пенза-IV - Пенза-III под колесами поезда оказался 36-летний зареченец. Мужчина скончался на месте.