Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|13:41
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Происшествия

В Пензе под поезд попала 76-летняя пенсионерка

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В Пензе зарегистрировали ЧП на железнодорожных путях, в результате которого пострадал человек. Инцидент произошел утром в понедельник, 17 мая.

На перегоне Арбеково - Пенза-I под пассажирский поезд сообщением Москва - Пенза попала жительница областного центра 1945 года рождения.

Женщина получила травмы и была доставлена в городскую больницу № 6, сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

6 апреля на 267-м километре перегона станций Пенза-IV - Пенза-III под колесами поезда оказался 36-летний зареченец. Мужчина скончался на месте.

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Гость||

Машиниста жалко. День испортила бешенная бабка

Гость||

Да не день она испортила, а жизнь.

Теперь будут его обвинять во всех грехах.

А она хорошая и невиноватая.

Гость||

В наушниках была?

Гость||

Гость писал(a):

Да не день она испортила, а жизнь.

Теперь будут его обвинять во всех грехах

Так она живая, обошлось

Гость||

Спасибо машинисту не задавил насовсем

Гость||

ковид обнаружили?

Имя: Гость
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