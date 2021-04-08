Происшествия

В Пензе под колесами поезда погиб молодой мужчина

Печать

36-летний мужчина попал под поезд в Пензе. Это случилось около 4:20 6 апреля на 267-м километре перегона станций Пенза-IV - Пенза-III.

От полученных травм человек скончался на месте.

«Смертельно травмирован железнодорожным составом местный житель. Проводится проверка», - сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Портал «Город Z» утверждает, что погиб зареченец.

Аналогичное ЧП случилось 27 февраля на станции Леонидовка: под поезд попал 58-летний житель Заречного.

Мужчина пересекал железнодорожные пути в специально оборудованном месте - по деревянному настилу, предназначенному для пешеходов. По каким-то причинам он не заметил приближающегося состава. Машинист подал несколько звуковых сигналов, однако избежать наезда не удалось. Пешеход погиб на месте.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото Приволжского СУ на транспорте СК России
0
0
0
0
 
Гость||

После такого наезда абсолютно не возможно узнать первичную причину смерти. Если нет видео как он там оказался, всё тютю причина смерти тайна покрытая мраком

Гость||

Гость писал(a):

всё тютю причина смерти тайна покрытая мраком
Глуповат ты, братец

Гость||

Нет у меня братьев, времени хватало на книжки

Гость||

В Пензе столько водных гладей, зачем пути

Гость||

крейзи трейн

Гость||

Естественный отбор на дурачков всегда отрицательно действует.

Гость||

самоликвидация устал от жизни до пенсии далековато будет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте