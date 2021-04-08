В Пензе под колесами поезда погиб молодой мужчина

36-летний мужчина попал под поезд в Пензе. Это случилось около 4:20 6 апреля на 267-м километре перегона станций Пенза-IV - Пенза-III.
От полученных травм человек скончался на месте.
«Смертельно травмирован железнодорожным составом местный житель. Проводится проверка», - сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.
Портал «Город Z» утверждает, что погиб зареченец.
Аналогичное ЧП случилось 27 февраля на станции Леонидовка: под поезд попал 58-летний житель Заречного.
Мужчина пересекал железнодорожные пути в специально оборудованном месте - по деревянному настилу, предназначенному для пешеходов. По каким-то причинам он не заметил приближающегося состава. Машинист подал несколько звуковых сигналов, однако избежать наезда не удалось. Пешеход погиб на месте.
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После такого наезда абсолютно не возможно узнать первичную причину смерти. Если нет видео как он там оказался, всё тютю причина смерти тайна покрытая мраком