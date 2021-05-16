Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 мая 2021|13:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В квартиры пензенцев ломился мужчина, искавший подругу и деньги

Печать

В Пензе ночь на воскресенье, 16 мая, выдалась беспокойной для жильцов многоэтажки на улице Пушкина. Около 4:00 в квартиры к ним начал ломиться незнакомец.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, правоохранителям позвонила испуганная женщина и рассказала, что нетрезвый мужчина пытается зайти внутрь, громко кричит, нецензурно ругается и требует денег.

На место направился ближайший экипаж группы задержания Росгвардии. По прибытии стражи правопорядка хулигана у двери горожанки не нашли. Получив от женщины его приметы, они приступили к поиску.

Злоумышленник обнаружился неподалеку. К удивлению росгвардейцев, мужчина мирно спал в кабине лифта.

«Разбуженный и опознанный заявительницей гражданин рассказал, что стучал в двери жильцов дома в поисках своей подруги. 22-летнего мужчину задержали на месте и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции», - добавили в пресс-службе.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Сотрудники Росгвардии были с усами?А ты,дурачок?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте