В квартиры пензенцев ломился мужчина, искавший подругу и деньги

16.05.2021 | 12:03

В Пензе ночь на воскресенье, 16 мая, выдалась беспокойной для жильцов многоэтажки на улице Пушкина. Около 4:00 в квартиры к ним начал ломиться незнакомец.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, правоохранителям позвонила испуганная женщина и рассказала, что нетрезвый мужчина пытается зайти внутрь, громко кричит, нецензурно ругается и требует денег.

На место направился ближайший экипаж группы задержания Росгвардии. По прибытии стражи правопорядка хулигана у двери горожанки не нашли. Получив от женщины его приметы, они приступили к поиску.

Злоумышленник обнаружился неподалеку. К удивлению росгвардейцев, мужчина мирно спал в кабине лифта.

«Разбуженный и опознанный заявительницей гражданин рассказал, что стучал в двери жильцов дома в поисках своей подруги. 22-летнего мужчину задержали на месте и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции», - добавили в пресс-службе.