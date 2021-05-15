В Пензенской области вновь горит сухая трава

15.05.2021 | 18:30

С приходом жары в Пензенской области вновь начались возгорания на полях. О них в субботу, 15 мая, сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Недалеко от Ухтинки горят поля», - написал один из них, проиллюстрировав свои слова снимком.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, площадь пожара в Бессоновском районе уточняется.

«Угрозы жилым строениям нет. Работают силы и средства МЧС России. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе ведомства.

Также свидетели сообщают о возгораниях в районе села Засечного Пензенского района и села Казарки Никольского района.

Ситуация с полевыми пожарами обострилась в регионе в апреле, когда стояла теплая и сухая погода. Для предотвращения распространения огня населенные пункты в срочном порядке начали опахивать.

С 9 апреля по 15 октября в регионе установлен пожароопасный сезон. Запрещается разводить открытый огонь в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. Владельцы земельных участков должны своевременно убирать мусор и сухую траву. Должен быть обеспечен проезд к зданиям, пожарным лестницам, гидрантам, резервуарам, водоемам. Не допускается перекрывать проезд пожарной технике.