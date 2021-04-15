Ситуацию с пожарами в Пензенской области назвали вакханалией

15.04.2021 | 10:17

В Пензенской области продолжает расти число пожаров. Об этом зашла речь на совещании в региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства в четверг, 15 апреля.

Так, только за прошедшие сутки было зарегистрировано 98 ЧП, 78 из которых - возгорания сухой травы.

«Творится какая-то вакханалия. С каждым днем пожаров все больше и больше», - резюмировал начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

Одной из причин сложившейся ситуации назвали не проведенную вовремя опашку земель.

Всего с 9 апреля в Пензенской области случилось более 170 возгораний сухой травы и мусора. Огонь прошел площадь, превышающую 115 га.

С 9 апреля по 15 октября в регионе установлен пожароопасный сезон. Запрещается разводить открытый огонь в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. Владельцы земельных участков должны своевременно убирать мусор и сухую траву. Должен быть обеспечен проезд к зданиям, пожарным лестницам, гидрантам, резервуарам, водоемам. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники.

«Будьте осторожны при обращении с открытым пламенем. У огня нет избирательности, он уничтожает все, что стоит на его пути. Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить», - обратились к жителям области спасатели.