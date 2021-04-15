Происшествия

Ситуацию с пожарами в Пензенской области назвали вакханалией

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В Пензенской области продолжает расти число пожаров. Об этом зашла речь на совещании в региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства в четверг, 15 апреля.

Так, только за прошедшие сутки было зарегистрировано 98 ЧП, 78 из которых - возгорания сухой травы.

«Творится какая-то вакханалия. С каждым днем пожаров все больше и больше», - резюмировал начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

Одной из причин сложившейся ситуации назвали не проведенную вовремя опашку земель.

Всего с 9 апреля в Пензенской области случилось более 170 возгораний сухой травы и мусора. Огонь прошел площадь, превышающую 115 га.

С 9 апреля по 15 октября в регионе установлен пожароопасный сезон. Запрещается разводить открытый огонь в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. Владельцы земельных участков должны своевременно убирать мусор и сухую траву. Должен быть обеспечен проезд к зданиям, пожарным лестницам, гидрантам, резервуарам, водоемам. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники.

«Будьте осторожны при обращении с открытым пламенем. У огня нет избирательности, он уничтожает все, что стоит на его пути. Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить», - обратились к жителям области спасатели.

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Гость||

Завтра хорошо полыхнет, судя по погоде.

Гость||

Палы устраивают намеренно , единственное что мотивы разные.

Гость||

Гость писал(a):

Когда деревни жили не горело
в 1972 году?

Гость||

Когда деревни жили конечно не горело. Земли пахали и обрабатывали. А теперь трава по шею.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Владельцы земельных участков должны своевременно убирать мусор и сухую траву.
И куда они должны девать собранный мусор и сухую траву? Кто-то организовывает вывоз или сами собственники должны? Государство решает проблему за счет своих граждан в который раз.

Гость||

Гость писал(a):

Когда деревни жили конечно не горело. Земли пахали и обрабатывали.
В 1972 году?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 9 апреля по 15 октября в регионе установлен пожароопасный сезон.
С одной стороны субъект РФ пытается организовать туристические направления, с другой - запреты. Так как же туристы с рюкзаками, путешествующие по лесу, должны кормиться, если огонь не разводить?

Гость||

Гость писал(a):

деревни жили конечно не горело. Земли пахали и обрабатывали.
И стерню не жгли?

Гость||

Гость писал(a):

Так как же туристы с рюкзаками, путешествующие по лесу, должны кормиться, если огонь не разводить?
Сейчас все туристы с газовыми баллончиками. Выходи из дикой тундры.

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас все туристы с газовыми баллончиками.
От инспекторов лесоохраны отбиваться?))

Гость||

Инспекторов Госпожнадзора посокращали,контроль осуществлять некому-вот результат!!!

Гость||

Гость писал(a):

Инспекторов Госпожнадзора посокращали,контроль осуществлять некому-вот результат!!
ТОлку от них было разве что оппивали ходили по конторам. У нас в районе помнится инспектор трезвым максимум до 9ч 21 минуты был.Но ивреда как и пользы от него небыло,так по совхозам лазил и пил.

Гость||

Гость писал(a):

в 1972 году?
Единственный год, когда были пожары. А сейчас идиотов становится все больше. Скоро шашлычники полезут. Такое впечатление, что в Пензе слаще шашлыка ничего не ели. Как помешанные.

Гость||

Гость писал(a):

Так как же туристы с рюкзаками, путешествующие по лесу, должны кормиться, если огонь не разводить?
Это Вы так наркоманов называете?

Гость||

Гость писал(a):

Это Вы так наркоманов называете?
Сожалею, что вы так мыслите. Есть еще туристы которые в лес идут не за тем о чем вы думаете.

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Имя: Гость
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