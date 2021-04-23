В Тамалинском районе автомобиль задавил своего водителя

23.04.2021 | 14:48

В четверг, 22 апреля, в селе Вишневом Тамалинского района произошло необычное ДТП: автолюбитель оказался под колесами собственной машины.

«По предварительным данным, в 13:00 у дома № 59 на улице Советской остановился Volkswagen Passat. 33-летний водитель вышел из машины, не приняв мер для исключения ее самопроизвольного движения», - рассказали подробности в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Автомобиль покатился назад и сбил водителя, а затем въехал в «Ладу-Калину», которой управлял 23-летний молодой человек.

Водитель автомобиля Volkswagen получил травмы. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу, где врачи приняли решение о его госпитализации.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.