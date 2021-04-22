В Бессоновском районе загоревшийся дом тушили 13 пожарных

Вечером в среду, 21 апреля, в селе Васильевка Бессоновского района случился пожар. На улице Токарева загорелся дом площадью 100 кв. м.
Сообщение о ЧП спасатели получили в 18:11. На ликвидацию огня отправились 13 человек на трех спецмашинах.
В результате пламя полностью уничтожило дом, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Снимки с места происшествия появились на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра. «От ГУ «ППСЦ» были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники», - отмечено в сообщении.
Накануне в деревне Сошниковке Вадинского района и Сердобске произошло два пожара, в огне погибли четыре человека. Вероятной причиной обоих ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
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