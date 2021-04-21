Происшествия

Названа вероятная причина двух смертельных пожаров в области

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На улице Пролетарской в селе Сошниковка Вадинского района ночью было не до сна: загорелся частный деревянный дом, в котором проживали супруги-пенсионеры 1938 года рождения. Выбраться из пылающего строения им не удалось.

Еще один трагический пожар произошел в Сердобске.

«Погибли женщина 1973 года рождения и мужчина 1975-го», - рассказал начальник УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

И в Вадинском районе, и в Сердобске о возгорании частных домовладений сообщили очевидцы-соседи.

«Наиболее вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. С похолоданиями люди стали использовать электрообогревательные приборы, что значительно увеличило нагрузку на электросеть», - пояснил Дмитрий Закаткин.

Ни один из сгоревших домов не был оборудован дымовыми извещателями.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ни один из сгоревших домов не был оборудован дымовыми извещателями.
Какие извещатели? Люди до сих пор в туалет на улицу ходят.

Имя: Гость
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