В Пензе водитель сдал назад и едва не сбил мужчину с ребенком

16.04.2021 | 08:40

В Пензе мужчина и ребенок школьного возраста едва не попали под колеса сдававшей назад машины. Инцидент произошел в центре города в четверг, 15 апреля.

Видео, на котором запечатлено случившееся, опубликовало городское водительское сообщество во «ВКонтакте».

На кадрах - легковая машина, остановившаяся на улице Белинского для поворота на улицу Карла Маркса, где в это время пытался развернуться еще один автомобиль. Водитель первого транспортного средства дернулся вперед, а затем, чтобы избежать столкновения, включил задний ход.

В этот момент на дорогу позади иномарки вышли мужчина и ребенок. В результате она их чуть не сбила.

В комментариях интернет-пользователи посоветовали всем участникам дорожного движения быть внимательнее: водителям - смотреть в зеркала заднего вида во время подобных маневров, пешеходам - с большой осторожностью обходить транспорт.

«Хорошо, что все закончилось не печально», - подвел итог обсуждению один из подписчиков.