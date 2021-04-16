Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|09:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Пензе водитель сдал назад и едва не сбил мужчину с ребенком

Печать

В Пензе мужчина и ребенок школьного возраста едва не попали под колеса сдававшей назад машины. Инцидент произошел в центре города в четверг, 15 апреля.

Видео, на котором запечатлено случившееся, опубликовало городское водительское сообщество во «ВКонтакте».

На кадрах - легковая машина, остановившаяся на улице Белинского для поворота на улицу Карла Маркса, где в это время пытался развернуться еще один автомобиль. Водитель первого транспортного средства дернулся вперед, а затем, чтобы избежать столкновения, включил задний ход.

В этот момент на дорогу позади иномарки вышли мужчина и ребенок. В результате она их чуть не сбила.

В комментариях интернет-пользователи посоветовали всем участникам дорожного движения быть внимательнее: водителям - смотреть в зеркала заднего вида во время подобных маневров, пешеходам - с большой осторожностью обходить транспорт.

«Хорошо, что все закончилось не печально», - подвел итог обсуждению один из подписчиков.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Что ж ты, фраер, сдал назад

Не по масти я тебе

Ты смотри в мои глаза

Брось трепаться о судьбе

Гость||

Обычный буртасский папуас за рулем. Сам не ведает что творит.

Гость||

так-то, формально, он уже задавил. Синяк точно пацану поставил.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте