В Пензенском районе сельчанка устроила пожар, сжигая траву

14.04.2021 | 12:28

В регионе участились возгорания сухой травы и мусора. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Во вторник, 13 апреля, в 14:32 поступило сообщение о пожаре в поселке Ардымском Пензенского района. Прибывшие на место спасатели увидели, что горит сухая трава.

Как рассказали местные жители, одна из сельчанок убрала траву на участке и решила сжечь ее вне специального места, отведенного для этих целей. В итоге огонь распространился на площадь около 5 га.

За нарушение правил противопожарного режима на сельчанку составлен административный протокол.

Аналогичные нарушения зафиксированы в Спасске и Наровчатском районе. А 9 апреля ЧП случилось в поселке Мичуринском Пензенского района - огонь охватил площадь в 3 га.

С 9 апреля по 15 октября в регионе установлен пожароопасный сезон. Запрещается разводить открытый огонь в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. Владельцы земельных участков должны своевременно убирать мусор и сухую траву. Должен быть обеспечен проезд к зданиям, пожарным лестницам, гидрантам, резервуарам, водоемам. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники.

«Будьте осторожны при обращении с открытым пламенем. У огня нет избирательности, он уничтожает все, что стоит на его пути. Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить», - обращаются к жителям Пензенской области спасатели.