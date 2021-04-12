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Происшествия

В ГИБДД рассказали о столкновении двух фур в Пензенском районе

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В Госавтоинспекции рассказали подробности трагического ДТП, которое произошло утром в понедельник, 12 апреля, в Пензенском районе.

По предварительным данным, в 7:15 на 239-м километре автодороги Тамбов - Пенза 50-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом допустил наезд на стоявший Mercedes с полуприцепом, за рулем которого находился 60-летний шофер.

«В результате происшествия водитель автомобиля DAF от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее о столкновении большегрузов и гибели одного из водителей сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

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Источник — фото vk.com/id302137828
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Гость||

человека конечно же жалко но нельзя не признать двумя грудохламами меньше

Гость||

penzainform.ru писал(a):

50-летний водитель
penzainform.ru писал(a):
60-летний шофер
Интэрэсно, а "шофер" и "водитель", это возрастное?

Имя: Гость
Комментарий:

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