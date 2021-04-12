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Происшествия

Очевидцы: в Пензенском районе столкнулись фуры, водитель погиб

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В понедельник, 12 апреля, на трассе Пенза - Тамбов случилось серьезное ДТП с участием двух большегрузов. О нем сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, авария произошла на 239-м километре дороги, у села Серп и Молот Пензенского района. Также сообщалось о гибели водителя.

На кадрах - две фуры, стоящие одна за другой, кабину последней расплющило от удара. На месте работают экстренные службы.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области факт ДТП подтвердили. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют его обстоятельства.

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Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

на все воля иеговы

Гость||

Носятся придурки дальнобои а еше считаются водители с высшей категории с 1 классом5

Гость||

Какие тебе классы, там пацаны после жигулей виляют как хотят.

Имя: Гость
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