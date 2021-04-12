Очевидцы: в Пензенском районе столкнулись фуры, водитель погиб

12.04.2021 | 09:56

В понедельник, 12 апреля, на трассе Пенза - Тамбов случилось серьезное ДТП с участием двух большегрузов. О нем сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, авария произошла на 239-м километре дороги, у села Серп и Молот Пензенского района. Также сообщалось о гибели водителя.

На кадрах - две фуры, стоящие одна за другой, кабину последней расплющило от удара. На месте работают экстренные службы.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области факт ДТП подтвердили. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют его обстоятельства.