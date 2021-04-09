В Пензенской области от COVID-19 за сутки умерли пять человек

09.04.2021 | 08:20

В Пензенской области еще пять человек умерли от коронавирусной инфекции. Об их уходе из жизни стало известно в четверг, 8 апреля.

По данным пресс-службы регионального правительства, в числе жертв трое мужчин (1941, 1948 и 1956 годов рождения) и две женщины (обе 1938-го). Все страдали хронической ишемической болезнью сердца и атеросклерозом.

Один из умерших пациентов перенес удаление легкого (из-за злокачественного новообразования), другой - эпицистостомию (установку катетера в нижней части живота).

Одна из женщин имела желчнокаменную болезнь, вторая - хронический калькулезный холецистит и доброкачественное новообразование твердой мозговой оболочки.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 563 смертях от коронавирусной инфекции.

Выздоровели 40 182 человека (в том числе 101 за последние сутки).