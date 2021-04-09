Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 за сутки умерли пять человек

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В Пензенской области еще пять человек умерли от коронавирусной инфекции. Об их уходе из жизни стало известно в четверг, 8 апреля.

По данным пресс-службы регионального правительства, в числе жертв трое мужчин (1941, 1948 и 1956 годов рождения) и две женщины (обе 1938-го). Все страдали хронической ишемической болезнью сердца и атеросклерозом.

Один из умерших пациентов перенес удаление легкого (из-за злокачественного новообразования), другой - эпицистостомию (установку катетера в нижней части живота).

Одна из женщин имела желчнокаменную болезнь, вторая - хронический калькулезный холецистит и доброкачественное новообразование твердой мозговой оболочки.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 563 смертях от коронавирусной инфекции.

Выздоровели 40 182 человека (в том числе 101 за последние сутки).

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Гость||

Ужас ! В Саратове три месяца не вклбчали в статистику по ковиду 19 летнюю.Сколько ещё не договаривает наша власть.Зачем нужна двойная ложь, избыточную смертность не скроешь .

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Все умерли от серьезных хронических заболеваний, не получив должной медицинской помощи.

Гость||

Больше трупов стали показывать,потому что поступает вакцина,а желающих не много?

Гость||

как надоел этот товарищ со своим крематорием. как попугай каждый день с утра одно и тоже. И это было еще до короновируса.

Имя: Гость
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