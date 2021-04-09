В Пензенской области от COVID-19 за сутки умерли пять человек

В Пензенской области еще пять человек умерли от коронавирусной инфекции. Об их уходе из жизни стало известно в четверг, 8 апреля.
По данным пресс-службы регионального правительства, в числе жертв трое мужчин (1941, 1948 и 1956 годов рождения) и две женщины (обе 1938-го). Все страдали хронической ишемической болезнью сердца и атеросклерозом.
Один из умерших пациентов перенес удаление легкого (из-за злокачественного новообразования), другой - эпицистостомию (установку катетера в нижней части живота).
Одна из женщин имела желчнокаменную болезнь, вторая - хронический калькулезный холецистит и доброкачественное новообразование твердой мозговой оболочки.
Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 563 смертях от коронавирусной инфекции.
Выздоровели 40 182 человека (в том числе 101 за последние сутки).
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Ужас ! В Саратове три месяца не вклбчали в статистику по ковиду 19 летнюю.Сколько ещё не договаривает наша власть.Зачем нужна двойная ложь, избыточную смертность не скроешь .